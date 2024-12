Everton e Chelsea ficam no empate em Liverpool

O Everton recebeu o Chelsea neste domingo, 22/12, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo no Goodison Park foi marcado por equilíbrio, com o Chelsea fazendo uma partida pouco intensa, principalmente no segundo tempo. Com isso, o placar final, 0 a 0, fez justiça. O O time londrino também viu a sua série de oito vitórias seguidas (seis pelo Inglês e dois pela Conference) terminar.

Com esse empate, o Chelsea perdeu a chance de assumir a liderança provisória, pois foi aos 35 pontos, contra 36 do Liverpool (que ainda joga na rodada e, no momento, tem dois jogos a menos). Já o Everton vai aos 17 pontos, em 15º lugar, ainda próximo da zona de rebaixamento da Premier League.

Vento e chuva de sobra. E nada de gol

O primeiro tempo foi marcado por forte chuva e vento no Goodison Park. Estava tão intenso que, nas cobranças de faltas, a bola não parava, tamanho o impacto do vento. Isso prejudicou o futebol nos primeiros minutos. Assim, a primeira chance só veio aos 26 minutos, quando Nate Jackson recebeu na altura da pequena área e chutou para uma excelente defesa de Pickford, que afastou com os pés. Parecia que o Chelsea estava mais perto do gol.

Mas o Everton, mesmo com pouca posse, apareceu algumas vezes no ataque. E, aos 36, quase marcou em um chute de fora da área de Mangala, que obrigou o goleiro Sánchez a fazer grande defesa. Assim, o Chelsea, mesmo com 78% de posse e 8 finalizações, não conseguiu furar o bloqueio dos donos da casa e foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Chelsea não consegue dobrar o Everton

No segundo tempo, o Chelsea não esteve bem. Muito toque de bola, pouca infiltração ofensiva e ainda deu sorte, pois o Everton, aos 30 minutos, teve tudo para fazer o gol quando Ndiaye quase concluiu uma bola espirrada na pequena área, mas foi salva no limite pela zaga. Assim, o jogo caminhou para o fim, com muita luta e entraga dos dois times,mas nada de gol. Mas com sabor especial para o Everton, que parou o melhor ataque da Premier League

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham 1×1 Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace 1×5 Arsenal

Domingo (22/12)

Everton 0x0 Chelsea

Manchester United 0x3 Bournemouth

Fulham 0x0 Southampton

Leicester 0x3 Wolverhampton

Tottenham x Liverpool – 13h30

