Liverpool derrota Tottenham em jogaço e dispara no Inglês

Como um rolo compressor em grande parte do jogo, o Liverpool passou por cima do Tottenham em Londres, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Sem serem ameaçados de fato nem quando o placar chegou a ficar em 2 a 1, os Reds derrotaram os anfitriões por 6 a 3, gols de Luiz Diaz (2), Mac Allister, Szoboslai e Salah (2), com Madison, Kulusevski e Solanke descontando. Com o resultado, o clube do norte do país disparou na liderança da competição, com 39 pontos e um jogo a menos que o Chelsea, que soma 35 na segunda posição. Já a equipe londrina caiu para 11º, com 23.

Liverpool sobra no primeiro tempo

O torcedor dos Spurs que foi ao estádio otimista com os nove gols nas duas últimas partidas – vitórias sobre o Southampton por 5 a 0 e o Manchester United por 4 a 3 – viu sua equipe sucumbir diante de um Liverpool irrestível na primeira etapa. Salah – com direito a uma bola no travessão – e Szoboslai já infernazavam o sistema defensivo adversário quando, aos 22, Trent Alexander-Arnold cruzou da direita na cabeça de Luiz Diaz: 1 a 0.

Aos 35, Robertson cruzou, Szoboszlai desviou e Mac Allister cabeceia sem chances para Forster, dobrando a vantagem da equipe do norte. Os donos da casa, mesmo atordoados, ensaiaram reação aos 41, quando Kulusevski desarmou Mac Allister e Madison fez belo gol da entrada da área. Contudo, a reação dos visitantes foi imediata: aos 45, Szoboslai tabelou com Salah e tocou por entre as pernas de Forester, aumentando a vantagem para 3 a 1.

Segundo Tempo

Mal começou a segunda etapa e a vitória virou goleada. Em contra-ataque fulminante, Salah, um dos destaques do primeiro tempo, fez o quarto dos Reds. Quase em seguida, o egípcio fez o quinto, após passe de Szoboszlai em nova jogada de altíssima velocidade.

Após o gol, os visitantes, afinal, diminuíram um pouco o ritmo. Dessa forma, o Tottenham estancou a sangria e buscou estancar a sangria. Com isso, chegou ao segundo gol aos 27, quando Kulusevski tabelou com Solanke e marcou um golaço. Dez minutos depois, o próprio Solanke deu alguma esperança aos anfitriões, marcando o terceiro. O balde de água fria, por fim, veio aos 39, quando Luís Diaz recebeu de Salah e deu números finais ao marcador: 6 a 3!

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham 1×1 Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace 1×5 Arsenal

Domingo (22/12)

Everton 0x0 Chelsea

Manchester United 0x3 Bournemouth

Fulham 0x0 Southampton

Leicester 0x3 Wolverhampton

Tottenham 6×3 Liverpool

