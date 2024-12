Ruben Amorim destaca nervosismo do United em derrota

Ruben Amorim lamentou o fato de o Manchester United ter voltado a sofrer gols em lances de bola parada na derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth. Ele afirmou que o resultado foi mais pesado do que a equipe merecia. O treinador do Manchester United comentou sobre o nervosismo da equipe, mas destacou que o time esteve mais próximo de empatar do que de sofrer o segundo e, posteriormente, o terceiro gol contra o Bournemouth.

“É um momento difícil, e sentimos isso claramente no estádio. Sofremos o primeiro gol novamente em uma jogada de bola parada, praticamente sem oferecer espaços. Apesar de não criarmos muito, conseguimos ganhar segundas bolas e tivemos várias chances. Estivemos muito perto de marcar, mas nessas situações precisamos ser mais efetivos”, analisou à DAZN.

O técnico destacou as dificuldades enfrentadas pela equipe.

“Depois do intervalo, aconteceu algo parecido com o jogo contra o Tottenham. Sofremos dois gols muito cedo e, a partir daí, lutamos contra muitas coisas: o adversário, o momento e o contexto. Apesar disso, criamos oportunidades, mas não conseguimos aproveitá-las. No final, o placar ficou mais pesado do que deveria.”

Ruben Amorim reconhece a frustração

“É sempre muito difícil perder por 3 a 0, independentemente do adversário. Sabíamos que o desafio seria grande, mas temos que enfrentar esses momentos. Isso faz parte do futebol, embora seja muito duro para todos: torcedores, jogadores e comissão técnica. Precisamos seguir em frente.”

Ele também enfatizou que o time estava próximo de um empate antes de sofrer os dois gols em sequência. “Acredito que quem assistiu ao jogo percebeu que estávamos mais perto de empatar do que de sofrer o segundo gol. No entanto, veio o pênalti aos 61 minutos e, logo em seguida, o terceiro gol aos 63. Depois disso, tudo se torna muito difícil. A partida se transforma em um esforço para tentar marcar pelo menos um gol e evitar sofrer mais, algo esperado em um clube de grande porte. Sabíamos que esses momentos seriam desafiadores.”

O treinador voltou a mencionar os problemas com bolas paradas: “É um contexto complicado, e nossa equipe não é tão forte nesse aspecto. Contudo, precisamos trabalhar mais para melhorar. Vamos tentar ajustar isso para o próximo jogo.”

Pensando no confronto de Boxing Day contra o Wolves, Amorim concluiu: “Não há outro caminho além de trabalhar o que pode ser melhorado, mostrar aos jogadores os aspectos positivos que estamos fazendo – porque há coisas boas acontecendo – e não nos concentrarmos apenas nos resultados. Nosso objetivo é vencer o próximo jogo.”

