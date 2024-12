Diogo Barbosa deixa o Flu e acerta com o Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que defendia o Fluminense. A negociação era dada como certa nos últimos dias e teve o anúncio oficial do time cearense neste fim de semana. O jogador de 32 anos, que era sonho antigo do treinador Vojvoda, assina um contrato de dois anos, até 31/12/2026.

Diogo Barbosa quase jogou no Fortaleza em 2022, quando ainda defendia o Grêmio. Mas acabou optando pelo Fluminense. Agora, ele tinha a opção de renovar com o Tricolor carioca. Contudo, como a proposta do Fortaleza era semelhante, desta vez escolheu o time cearense, até pelo motivo de que, diferentemente do Fluminense, o Fortaleza jogará a Libertadores em 2025.

“Trata-se de lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. Chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes. Afinal, conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes. Diogo chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos”,

celebrou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz, ao site do clube.

Raio X de Diogo Barbosa

O Fortaleza é o 12º time do mato-grossense Diogo Barbosa. Ele começou na base do Vila Nova-GO, mas logo seguiu para o Vasco, onde se profissionalizou em 2010. Passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético Goianiense, Goiás, Botafogo e Cruzeiro, quando, em 2018, acertou com o Palmeiras, onde fez sucesso. Ficou no Verdão até 2020. Mas, com a forte concorrência, seguiu para o Grêmio, onde permaneceu até 2023, quando passou a jogar no Fluminense. Entre seus principais títulos estão duas Libertadores, em 2020 (Palmeiras) e 2023 (Fluminense), um Campeonato Brasileiro (Palmeiras 2018) e duas Copas do Brasil (Cruzeiro 2017 e Palmeiras 2020).

