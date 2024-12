Fiorentina x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Fiorentina e Udinese se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será realizado no estádio Artemio Franchi, localizado em Florença. A Fiorentina ocupa atualmente a quinta posição na tabela, somando 31 pontos em 15 partidas. Por outro lado, a Udinese aparece na nona colocação, com 20 pontos em 16 jogos.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega a Fiorentina

Na rodada anterior, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Bologna, jogando fora de casa. Além disso, a equipe vem de um empate por 1 a 1 contra o Vitória de Guimarães, em Portugal, pela Conference League, também como visitante.

Para o jogo desta segunda, a Fiorentina terá algumas baixas importantes para o confronto. O lateral-direito Dodô está suspenso, enquanto o zagueiro Marin Pongračić e o meio-campista Edoardo Bove estão lesionados. Apesar disso, Moise Kean continua sendo o principal nome do time na temporada, com 13 gols marcados até o momento.

Como chega a Udinese

Na última rodada do campeonato, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Napoli, em casa. Além disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 contra a Inter de Milão, fora de casa, em partida válida pela Copa da Itália.

A Udinese também enfrenta uma lista considerável de desfalques. Estão fora da partida o goleiro Maduka Okoye, os zagueiros Thomas Kristensen e Lautaro Giannetti, os meio-campistas Sandi Lovrić, Martín Payero e Oier Zarraga, além dos atacantes Keinan Davis e Gerard Deulofeu. Mesmo assim, o time conta com o destaque de Lorenzo Lucca, artilheiro da equipe no ano, com sete gols anotados.

FIORENTINA X UDINESE

Campeonato Italiano – 17ª Rodada

Data e horário: 23/12/2024, às 14h30

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

FIORENTINA: De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri e Gosens; Adli e Cataldi; Colpani, Gudmundsson e Sottil; Kean.Técnico: Raffaele Palladino

UDINESE: Sava; Kristensen, Bijol e Giannetti; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp e ​​Zemura; Thauvin e Lucca. Técnico: Kosta Runjaic

Árbitro: Matteo Marcenaro

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni

VAR: Ivano Pezzuto

