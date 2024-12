Novo reforço do Palmeiras, Paulinho viaja a São Paulo para show

Paulinho, novo reforço do Palmeiras – que ainda não foi anunciado, postou na manhã deste domingo (22) uma foto a caminho de São Paulo. O jogador vai curtir o show do Chris Brown no Allianz Parque, curiosamente, onde será sua casa nos próximos anos.

Na legenda da foto, o atacante colocou como música de fundo “Little More”, do rapper norte-americano. A apresentação começa a partir das 20h45 (de Brasília) no estádio.

Para contar com Paulinho, o Palmeiras vai desembolsar um valor total de 27 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 171 milhões. O Verdão vai pagar 18 milhões de euros para o Atlético Mineiro, cerca de R$ 113,7 milhões de reais. Além disso, de acordo com o portal “Itatiaia”, o clube paulista será responsável pelo mecanismo de solidariedade. No caso, Vasco e Bayer Leverkusen, da Alemanha, vão receber 5% pela negociação.

O responsável por esse mecanismo de solidariedade normalmente é o clube que vende o atleta. No entanto, como o Verdão assumiu essa condição, o Galo vai economizar 900 mil euros, ou seja, aproximadamente R$ 5,7 milhões na cotação atual.

Vale ressaltar que os volantes Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino, do time profissional, fizeram parte do acordo. Assim, eles vão reforçar o clube mineiro e chegam de forma definitiva a equipe.

