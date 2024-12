A última partida de uma lenda do futebol espanhol: Jesús Navas

Nos últimos dois minutos, eu já estava muito emocionado. São muitos dias vivendo tanto carinho e amor de todos que acabei caindo no choro.” Foi assim que Jesús Navas comentou sobre a sua participação no jogo em que o Sevilla perdeu por 4 a 2 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele tinha motivo para tamanha emoção. Aos 39 anos, dono de uma carreira espetacular, Navas fez, fora de casa, a sua última partida como jogador profissional.

Para relembrar: Jesús Navas defendeu apenas dois clubes, o Manchester City entre 2013 e 2017 e o Sevilla entre 2003 e 2013 e de 2017 até hoje. É o segundo jogador que mais vezes defendeu o mesmo clube na Espanha (perde apenas para Raul, no Real Madrid). Além disso, esteve presente em algumas das maiores conquistas do Sevilla: quatro Copas da UEFA (atual Liga Europa), em 2005/06, 2006/07, 2019/20 e 2022/23, e duas Copas do Rei, em 2006/07 e 2009/10.

Também teve muito sucesso com a camisa da seleção da Espanha. Afinal, fez parte do grupo que ganhou a Copa de 2010, jogando três partidas daquela campanha, incluindo o final contra a Holanda. Também ganhou a Eurocopa em 2012 e, neste ano de 2024, estava em tão boa forma que,mesmo aos 39 anos, fez parte do grupo que ganhou a competição. Vale lembrar que Navas ainda conquistou uma Premier League e duas Copas da Liga Inglesa em seu período no City.

Navas ovacionado no Bernabéu

Por todo o serviço prestado também para a seleção da Espanha, não foi surpresa que, mesmo no estádio de um de seus maiores rivais, Navas fosse ovacionado. Antes do jogo, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores e por todos os jogadores do Real Madrid. Além disso, recebeu uma camisa autografada do Real Madrid. Ao entrar em campo aos 20 minutos da etapa final, ganhou a braçadeira de capitão. Fez um jogo discreto e, nos minutos finais, não escondeu o choro.

“O que vivi foi espetacular. Venho recebendo amor em todos os campos. Obrigado ao Real Madrid, ao estádio e aos seus torcedores pelo seu amor, porque foi impressionante”

Navas ainda ganhará uma partida de despedida em Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán, estádio onde viveu muitas glórias, no da 30 de dezembro. Enfim, encerrará com chave de ouro uma das carreiras mais brilhantes do futebol espanhol neste século. E com o status de que, em toda a carreira, defendeu apenas um time espanhol, o Sevilla, onde é considerado o maior jogador de sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.