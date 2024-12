Neymar posta foto do dia que conheceu Bruna Biancardi

Neymar usou as redes sociais para mostrar uma foto do dia em que conheceu a sua namorada e mãe da sua filha Mavie, Bruna Biancardi. Além disso, ele ainda comparou a imagem ‘antiga’ com uma foto recente dela.

Nas duas fotos, Bruna aparece de óculos juliet. O jogador aproveitou para se declarar a namorada: “Dia que conheci a mulher da minha vida”, escreveu.

LEIA MAIS: Novo reforço do Palmeiras, Paulinho viaja a São Paulo para show

Bruna aproveitou a imagem e brincou ao repostar com a legenda: “O dia em que encontrei o trem desgovernado”.

Neymar e Bruna, portanto, assumiram o relacionamento pela primeira vez em abril de 2022. O casal chegou a terminar meses depois e reataram na virada para 2023. Em abril, Biancardi anunciou que estava grávida e Mavie Nasceu em outubro. Durante a gravidez, os dois chegaram a terminar novamente por conta de traição. O jogador admitiu que errou com a influencer e pediu desculpas publicamente. Pouco tempo depois, o casal se reaproximou, mas demorou a admitir que tinha reatado e estão juntos desde então.

O craque e sua família chegaram ao Brasil nos últimos dias onde vão passar as festas de fim de ano. Aliás, o casal esteve presente na festa de aniversário do também atleta e amigo de Neymar, Gabriel Medina, no último sábado (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.