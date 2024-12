Vitória encaminha a contratação de Wellington Rato, do São Paulo

“O atleta já manifestou o desejo de vir para o Vitória, isso é muito legal. Ele tem mercado, tem outras possibilidades, e mais dois anos de contrato com o São Paulo. Talvez ele tenha visto no Vitória um novo desafio de vida, de carreira.”, disse.

“É um atleta que eu gostaria muito. Entramos em contato com ele, conversamos. Ele tem mais dois anos de contrato com o São Paulo, não é tão simples assim. Seria um dos pilares do nosso projeto, tem perfil de liderança técnica, de liderança de vivência, um cara vitorioso, com títulos. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no São Paulo. Se acontecer, vai otimizar nosso convívio”, acrescentou;

Nesta temporada, Wellington Rato foi titular do São Paulo em 21 das 41 partidas, assim como teve um gol marcado e nove assistências. Por fim, o experiente jogador também teve passagens por Atlético-GO, V-Varen Nagasaki (Japão), Ferroviário, Joinville, Sampaio Corrêa, Caldense, Red Bull Brasil, Audax Rio e Osasco Audax.

