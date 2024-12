Benfica x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Estoril se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português. O confronto será realizado no Estádio da Luz, em Lisboa. O Benfica ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 35 pontos. Por outro lado, o Estoril atravessa um período complicado na temporada. O time ocupa a 12ª colocação no Campeonato Português, somando apenas 14 pontos.

Benfica

A equipe ainda tem chances de assumir a liderança da competição nesta rodada, dependendo de uma vitória e de uma combinação favorável de resultados. Na última rodada, os Encarnados garantiram um triunfo fora de casa ao vencer o Nacional por 1 a 0, mantendo-se firmes na luta pelo título.

O treinador Bruno Lage deve optar por manter a base titular que vem atuando regularmente ao longo da temporada. No entanto, o time tem alguns desfalques importantes. Renato Sanches, Gianluca Prestianni e Tiago Gouveia seguem lesionados e estão fora da partida. Mesmo assim, o destaque continua sendo Di Maria, que já marcou 11 gols na temporada 2024/25, demonstrando sua importância no elenco.

Estoril

O time está a apenas dois de distância da zona de rebaixamento. Para piorar, a equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Casa Pia, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica.

Quanto à escalação, os problemas inegavelmente também são significativos. Desse modo, a equipe terá dois desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Pedro Amaral e o meio-campista Xeka, ambos afastados por questões físicas. Apesar disso, o time deposita suas esperanças no atacante Alejandro Marqués, artilheiro da equipe na temporada com cinco gols marcados, e principal referência ofensiva neste duelo difícil contra o Benfica.

BENFICA X ESTORIL

Campeonato Português

Data e horário: 23/12/2024, às 15h45

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Bah, Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes e Florentino Luís; Di Maria, Kokcu e Akturkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

ESTORIL: Joel Robles; Kévin Boma, Pedro Álvaro e Felix Bacher; Wagner Pina, Zanocelo, Holsgrove e Fabrício Garcia; Michel Costa e João Carvalho; Alejandro Marqués. Técnico: Ian Cathro

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

VAR: Bruno Esteves

