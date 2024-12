Sporting apenas empata com o Gil Vicente, mas reassume a liderança do Português

O Sporting perdeu a chance de abrir uma boa vantagem na liderança do Campeonato Português. Fora de casa, a equipe ficou no empate, sem gols (0 x 0), com o Gil Vicente, pela 15ª rodada. Apesar de seguir em primeiro lugar, agora tem o mesmo número de pontos do Porto (37). Os Gilitas ocupam, no momento, a 10ª colocação, com 17 pontos. O Benfica, que entra em campo nesta segunda (23) contra o Estoril, pode assumir a liderança.

Na próxima rodada, os donos da casa visitam o Arouca no dia 27 (sábado), às 21h15 (de Brasília), enquanto os visitantes entram em campo dois dias depois (29), no clássico com o Benfica, no Estádio José Alvalade, às 21h30 (de Brasília).

Artilheiro passa em branco

Ao longo de todo o primeiro tempo, o Sporting teve dificuldade para furar o bloqueio do Gil Vicente, que estava bem postado e seguro na defesa. As melhores chances surgiram com o artilheiro Gyokeres, que tentou estufar a rede depois do cabeceio, mas a bola foi no meio do gol. Em outro bom momento, o sueco finalizou no canto, mas a bola foi para fora.

Mandantes tentam assustar

As melhores oportunidades do Gil Vicente no primeiro tempo também não levaram tanto perigo, sem chance de abrir o placar. Santiago Gonzalo Garcia soltou um chute rasteiro, porém sem direção, no meio do gol, facilitando a defesa de Israel.

Lance polêmico

Na volta do intervalo, Gyokeres invadiu a área e se envolveu em um choque com o adversário. Assim, o atacante sueco pediu pênalti, entretanto o árbitro de vídeo não foi chamado para analisar o lance. Quem se destacou foi o goleiro brasileiro Andrew, dos donos da casa, com boas defesas.

Confusão na área

Depois de ótima jogada de Maximiliano Araújo, o Sporting viveu mais um lance que chamou a atenção. Apesar de uma entrada dura de Rúben Fernandes em Zeno Debast na área, o árbitro mesmo após consultar o VAR não assinalou a penalidade máxima. Por fim, o Sporting até tentou, porém mais na base do esforço e da transpiração do que do talento da inspiração.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (20/12)

Casa Pia 3×1 Arouca

Sábado (21/12)

Famalicão 1×2 Farense

Boavista 0x0 Aves

Moreirense 0x3 Porto

Domingo (22/12)

Santa Clara 0 x 2 Braga

Gil Vicente 0 x 0 Sporting

Segunda-feira (23/12)

Vitória de Guimarães x Nacional – 15h45

Benfica x Estoril – 15h45

Estrela Amadora x Rio Ave – 17h45

*Horários de Brasília.

