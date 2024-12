São Paulo deve emprestar Galoppo ao Santos; veja detalhes da transação

São Paulo e Santos estão em negociação para a transferência de Giuliano Galoppo, que atuou pouco com Luis Zubeldía. Assim, as duas partes veem com bons olhos a transferência por empréstimo para o Peixe.

O Tricolor tem a intenção de ceder o meia por um ano, com compra obrigatória ao fim do vínculo em caso de cumprimento de uma meta de jogos disputados, considerando a presença em pelo menos 45 minutos em campo.

Inicialmente, o Santos sugeriu que a compra ocorresse em caso de o jogador atuar em 80% das partidas. No entanto, o São Paulo indicou 50%. Dessa maneira, a tendência é que o acordo fique em 60%. Apesar do impasse, os dois clubes veem com otimismo a realização da transação.

Galoppo terminou a temporada lesionado. Contudo, ele já não vinha tendo espaço com Zubeldía. Em novembro, passou por artroscopia no joelho esquerdo. O meia tem vínculo com o Tricolor até junho de 2027.

Apesar de não ter atuado muito na temporada, Galoppo rejeitou uma proposta do Rosario Central por acreditar que poderia ganhar mais minutos no São Paulo, o que não ocorreu. Foram apenas 28 jogos, um gol e duas assistências em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.