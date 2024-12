Após ano mágico no Botafogo, Bastos é recebido por ministro de Angola

Um dos grandes nomes do Botafogo na temporada, o zagueiro Bastos chegou em Luanda, capital de Angola, e teve uma grande recepção. Rui Falcão, ministro da juventude e esporte do país, fez questão de receber o defensor, que foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Além disso, o ministro concedeu uma honraria ao jogador pela ótima temporada. No momento, o atleta está passando férias em seu país de origem e entregou uma camisa do Alvinegro de presente para o oficial, durante o encontro.