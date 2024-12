Ex-Internacional, Alemão vive fase artilheira no futebol espanhol

Um ex-jogador do Internacional tem se destacado na atual temporada do futebol europeu. Trata-se de Alemão, atacante que defende o Real Oviedo, da segunda divisão espanhola. Com o gol marcado na última rodada, ele se consolidou entre os principais artilheiros do torneio, entrando no top 3 dos jogadores com mais tentos.

Desde 2023 no futebol espanhol, o atleta soma números expressivos. Na temporada passada, aliás, o atacante atuou em 39 partidas, sendo 20 como titular, e marcou nove gols, além de uma assistência.

Nesse sentido, já em 2024, ele igualou o número de gols com menos da metade dos jogos. Ao todo, são nove gols e duas assistências em 19 jogos — uma média de cerca de um gol a cada dois confrontos. Perto de alcançar a fase mais artilheira de sua carreira, Alemão se consolida como um dos grandes destaques da equipe na temporada.

Natural de Campo Erê, em Santa Catarina, o atleta chegou ao Internacional em março de 2022, vindo do Avaí. Pelo Colorado, atuou entre 2022 e 2023, somando 71 jogos, 14 gols e cinco assistências. Seu melhor ano em números foi 2022, quando integrou o elenco que disputou o Campeonato Gaúcho, a Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileirão.



Por fim, atualmente, ele é um dos pilares do Real Oviedo em uma temporada que pode ser histórica para a equipe. Lutando pelo retorno à elite do futebol espanhol desde 2001, o time ocupa a terceira colocação no campeonato e tem grandes chances de acesso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.