Ex-Flamengo deseja sorte a Palacios no Boca Juniors

Jogador de passagem no Brasil por Flamengo e Athletico, o meio-campista Artur Vidal desejou sorte a um nome que jogou, justamente, em um rival rubro-negro, o Vasco. Trata-se do atacante Carlos Palacios, agora, reforço do Boca Juniors.

Companheiros em 2024 no Colo-Colo, Vidal falou sobre sua alegria em ver como o avante de 24 anos gerenciou a expectativa de transação que poderia ter acontecido antes. Gerenciamento esse, aliás, que o próprio Arturo reconhece ter participação.

“Belo salto. Nós sabíamos disso. Ele (Palacios) ficou por um ano, explicamos a ele. Acho que deu muito certo para ele, porque no começo ele queria ir embora, esperou um ano e foi muito melhor, então ele gostou, espero que dê muito certo para ele”, disse o ex-Flamengo no lançamento de sua marca de vinho, a King 23.

No meio do ano, o Boca fez uma forte abordagem ao clube de Santiago, mas não efetivou a contratação porque Palacios optou por continuar no Cacique, pelo menos, até o fim da temporada. Desse modo, o jogador participou integralmente da campanha que resultou no título do Campeonato Chileno. Algo que, inegavelmente, deixou impressão positiva ao fim da passagem no aspecto técnico e de imagem.

Carlos Palacios teve passagem notória no Colo-Colo com 13 gols e dez assistências em 42 compromissos. Não por acaso, o Boca fez esforços consideráveis até fechar sua contratação pelo valor da multa rescisória: 4,8 milhões de dólares. Na atual cotação, o equivalente a R$ 29,1 milhões.

