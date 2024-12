Em Portugal, José Boto e Filipe Luís iniciam planejamento do Flamengo

O treinador está há algumas semanas de férias na Europa, e o dirigente está no seu pais Natal aproveitando a família antes de viajar para o Brasil. Assim, Jose Boto usou as redes sociais para registrar o encontro que ainda colocou na legenda “Trabalho em andamento”.

Este, portanto, foi o primeiro encontro dos dois como companheiros de trabalho. No entanto, a dupla já vem conversando há algumas semanas para montar o planejamento da temporada de 2025. Aliás, os dois resolveram juntos quanto a não renovação do zagueiro David Luiz, que foi comunicado sobre a decisão no último domingo.

Vale ressaltar que Filipe Luís já traçou como prioridade começar 2025 com um substituto para Gabigol, uma vez que Pedro só deve voltar a atuar em maio do ano que vem.