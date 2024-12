CEO da SAF do Fortaleza explica negociação de Hércules com Fluminense

A contratação de Hércules pelo Fluminense pegou todos de surpresa, na última sexta-feira. O negócio não chegou a ser especulado na imprensa e teve um desfecho rápido. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou como aconteceu a negociação entre o clube cearense e o tricolor carioca. O volante, de 24 anos, afinal, fechou um contrato de cinco anos.

LEIA MAIS: Movimentação e chutes de fora da área: conheça Hércules, reforço do Fluminense

“No período de um ano e meio, tivemos muitas sondagens. Braga (Portugal), Bétis (Espanha), Salernitânia (Itália), Austin (EUA), mas não se concretizou. A gente pediu 5 milhões de euros por 70% dos direitos, mas nunca chegou esse valor. Recentemente, um time do Brasil propôs 3,5 milhões, mas não aceitamos e voltei com 4,5, já que com 5 não estava andando”, disse entrevista do Mercado da Bola, do “ge” antes de complementar.

“Numa conversa com Mário, meu amigo, ele disse que pelo valor (4,5 milhões de euros) aceitava. Negociamos o fluxo, sendo mais faovorável ao Fortaleza. Foi esse o negócio. Tentamos 5 milhões de euros por bastante tempo, não veio e agora concluímos. Entendemos ser uma ótima venda”, destacou.

Rebateu as críticas

Ainda na conversa, Marcelo Paz rebateu as críticas pelo valor que Hércules foi vendido ao Fluminense. O negócio fechou em R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos, o que supera a de Moisés e se torna a maior do futebol cearense. Também vira a maior compra da história do Fluminense em valores absolutos, superando os R$ 20 milhões de Facundo Bernal. Levando em conta os valores corrigidos, ele é a quarta maior — neste caso, o líder é Thiago Neves, por R$ 38,76 milhões em 2012.

“Ainda teve muita gente que achou a negociação do Hércules ruim, é impressionante. Compramos por 200 mil e vendemos por 29 milhões. Nós trouxemos o Hércules para o sub-23, não era um atleta ainda pronto. Jogava no Atlético Cearense, clube menor aqui do estado, formador. Tinha saído daqui o Ederson, que hoje tá aí brilhando no Atalanta (da Itália). E aí a gente coloca o Hércules pra substituir o Ederson, olha só que loucura, ninguém conhecia naquele momento, e ele desenvolve tudo que desenvolveu”, destacou.

Promissor

Hércules, de 24 anos, tinha contrato com o Fortaleza até 2026. O atleta chegou ao Pici em 2021 para o sub-23 e logo despertou a atenção do técnico Vojvoda, que o conduziu ao profissional. No movimento, o Leão, aliás, pagou R$ 200 mil ao Atlético-CE. O Fortaleza tinha 55% dos direitos econômicos. O Atlético-CE tem 30%. O Tiradentes tem 15%. Ao todo, Hércules tem dois títulos do Cearense e dois títulos da Copa do Nordeste pelo Fortaleza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.