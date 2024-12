Adílio ganhará homenagem em Jogo das Estrelas

Adílio ganhará uma das homenagens especiais na 20ª edição do Jogo das Estrelas, no próximo sábado (28/12), no Maracanã. O eterno camisa 8 do Flamengo, que faleceu em agosto, aos 68 anos, foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra em toda história.

“Nosso querido Brown nos deixou esse ano, mas merece todas as homenagens por tudo que fez pelo Flamengo e pelo nosso futebol. Criamos uma amizade muito grande, desde moleques. Mesmo depois que parou de jogar, continuou firme no clube e, junto com o Júlio César, criou o Master do Flamengo, viajando por tudo quanto é canto do Brasil. Adílio sempre foi um cara espetacular. Só tenho a lamentar a partida dele tão cedo”, declarou Zico.

Depois de 11 anos na base do Flamengo, Adílio, enfim, jogou no profissional de 1975 a 1987 e fez 617 partidas. Apenas dois jogadores, ambos de sua geração, fizeram mais jogos do que ele pelo clube: Júnior (875) e o próprio Zico (732). Conquistou todos os títulos possíveis, entre eles a Libertadores e o Mundial, e se eternizou num grupo seleto de ídolos imortais rubro-negros.

O evento beneficente do Brasil, organizado por Júnior Coimbra e comandado por Zico desde 2004, afinal, vai destinar neste ano parte dos recursos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas, aliás, acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. Ainda haverá um show às 18h.

Internacionais:

Nomes como o ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado e os ex-atacantes Patrick Kluivert, da Holanda, Ricardo Quaresma, de Portugal, e Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil, estarão no jogo. Além deles, o congolês Bolasie, atração do Criciúma no Brasileirão 2024, e figurinhas já carimbadas como Gamarra, Sorín e Petkovic também estarão presentes.

Brasileiros:

Dos craques nacionais, destaque para Rivaldo e Adriano. Daqueles que ainda estão em atividade, os meias Claudinho e Marlon Freitas. E outras estrelas do passado, como Júlio César, Carlos Germano, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Fernando, Dedé, Gabriel, Athirson, Júnior, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Toró, Zé Roberto, Ramires, Sávio, Djalminha, Emerson Sheik, Thiago Neves, Denílson, Grafite, Paulo Nunes, Alex Dias, Zé Roberto (atacante) e o técnico Renato Gaúcho.