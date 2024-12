Em conversas por renovação com Botafogo, Gatito recebe proposta do Cerro Porteño

O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, recebeu uma proposta do Cerro Porteño, do Paraguai, clube onde começou a sua carreira. No entanto, o arqueiro, que tem contrato até o fim de 2024, negocia a renovação de contrato com o Glorioso, mas ainda não está definido entre as partes. A diretoria alvinegra busca agilizar as conversas e confia na permanência do jogador. A informação é do “ge”.

O clube paraguaio procurou diretamente Gatito para tentar a contratação. Do outro lado, o Botafogo tem interesse em permanecer com o goleiro pela importância do atleta dentro do vestiário e é um reserva de nível elevado para John. A tendência, aliás, é por um acerto.

Noa últimos dois anos, Gatito perdeu espaço no Botafogo e na seleção paraguaia. No entanto, ele voltou a ser titular da seleção paraguaia desde a contratação do técnico Gustavo Alfaro e fechou o ano atuando em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Pelo Alvinegro, foram 22 jogos em 2024.

O goleiro foi revelado pelo Cerro e estreou profissionalmente pelo clube em 2009. Pelo Botafogo, ele, aliás, é o estrangeiro com mais jogos na história do Glorioso, com 217 aparições. No clube desde 2017, o goleiro foi um dos heróis do título do Campeonato Carioca do mesmo ano.

