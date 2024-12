Manchester United enfrenta infestação de ratos em Old Trafford

O momento ruim do Manchester United parece não dar trégua. Além dos resultados decepcionantes em campo, o clube agora enfrenta uma infestação de ratos.

O problema não é recente, mas ganhou destaque após uma inspeção de higiene revelar fezes de ratos em algumas suítes de Old Trafford e em um quiosque de comida para os torcedores. Por conta disso, a avaliação de higiene alimentar do estádio caiu de quatro para duas estrelas, sendo exigidas melhorias imediatas.

De acordo com informações do jornal ‘Daily Mail’, o clube já trabalha com empresas especializadas no controle de pragas e adotará medidas para resolver a situação.

A infestação está relacionada à localização do estádio, que fica entre um canal e uma linha de trem. O problema se agrava no inverno, quando as temperaturas mais baixas levam os animais a procurar lugares mais quentes e protegidos.

LEIA MAIS: Ruben Amorim destaca nervosismo do United em derrota

Durante uma partida do Manchester United com o Bodo/Glimt, em novembro, pela quinta rodada da Liga Europa, um rato foi flagrado no campo. Além disso, outro animal foi encontrado morto embaixo de um assento da arquibancada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.