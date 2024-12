Inter vence Como e segue na briga pela liderança do Italiano

A Inter de Milão, atual campeã italiana, manteve a boa fase no Calcio e segue firme na briga por mais um título nacional. Nesta segunda-feira (23), a equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Como por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

A Inter dominou a partida do início ao fim, enquanto o adversário apostou nos contra-ataques para tentar surpreender. No entanto, o placar só foi inaugurado no segundo tempo, quando Carlos Augusto, aos 48 minutos, cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Çalhanoglu.

Mesmo à frente no placar, o Inter teve dificuldades para converter as chances criadas. Mas, nos acréscimos, Marcus Thuram marcou o segundo gol com um chute preciso e confirmou a vitória. Esse foi o 12º gol do atacante francês no campeonato, que o coloca como artilheiro da competição ao lado de Retegui.

Dessa maneira, a Inter se manteve na terceira posição, com 37 pontos, apenas três a menos que a líder Atalanta. No entanto, o clube de Milão tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pela liderança, devido à interrupção da partida contra a Fiorentina após o colapso de Bove em campo. Ou seja, o time comandado por Simone Inzaghi ainda pode se aproximar da ponta da tabela.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (20/12)

Verona 0x1 Milan

Sábado (21/12)

Torino 0x2 Bologna

Genoa 1×2 Napoli

Lecce 1×2 Lazio

Domingo (22/12)

Roma 5×0 Parma

Venezia 2×1 Cagliari

Atalanta 3×2 Empoli

Monza 1×2 Juventus

Segunda-feira (23/12)

Fiorentina 1×2 Udinese

Inter de Milão 2×0 Como

