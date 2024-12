Léo comunica que não deseja seguir no Vasco em 2025

O zagueiro Léo não quer permanecer no Vasco para 2025. O camisa 3 comunicou à diretoria do Cruz-Maltino que deseja ser negociado pelo clube. Além disso, a manifestação dele aconteceu antes mesmo da contratação do técnico Fábio Carille. A informação é do “ge”.

O defensor entende que sua relação com a torcida sofreu um desgaste ao longo da temporada e uma mudança de ares é o melhor caminho. Léo tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, mas o clube deseja recuperar parte dos três milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época) em sua contratação.

Assim, o Vasco estabeleceu uma pedida inicial de R$ 15 milhões, mas clubes brasileiros, que sondaram situação do atleta, podem fazer uma oferta próxima de R$ 10 milhões, o que pode ser suficiente para concretizar a negociação. Sob o comando de Fábio Carille, o clube busca montar uma zaga mais confiável, aliando experiência e juventude.

Nos últimos dias, o Athletico-PR manifestou interesse em Léo e chegou a apresentar uma oferta. O clube paranaense sugeriu o pagamento parcelado e abatimento de parte da dívida referente ao empréstimo de Hugo Moura ou abatimento da totalidade da dívida e envolver o zagueiro Gamarra. Porém, o Vasco, que desejava envolver o atacante Cuello na negociação, recusou.

