Benfica vence Estoril e assume liderança do Português

O Campeonato Português 2024/25 tem um novo líder. O Benfica venceu o Estoril Praia por 3 a 0, nesta segunda-feira (23), no Estádio da Luz, em Lisboa, e assumiu a liderança isolada da liga portuguesa. Os gols foram marcados por Vangelis Pavlidis, aos 28 minutos, e Amdouni, que balançou a rede duas vezes na segunda etapa, neste duelo da 15ª rodada da competição.

Dessa maneira, os Encarnados chegaram à 12ª vitória no Campeonato Português e agora lideram de forma isolada, com 38 pontos, um a mais que o vice-líder Sporting. Além disso, o Benfica terá o rival como próximo adversário no domingo (29). Por outro lado, o Porto também está na briga pela liderança e está na terceira posição, com os mesmos 37 pontos do Leão.

Já o Estoril Praia, chegou a sua segunda derrota seguida e o terceiro jogo sem vencer no Campeonato Português. Assim, a equipe está em 12º lugar, com 14 pontos.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (20/12)

Casa Pia 3×1 Arouca

Sábado (21/12)

Famalicão 1×2 Farense

Boavista 0x0 Aves

Moreirense 0x3 Porto

Domingo (22/12)

Santa Clara 0 x 2 Braga

Gil Vicente 0 x 0 Sporting

Segunda-feira (23/12)

Vitória de Guimarães 2×2 Nacional

Benfica 3×0 Estoril

Estrela Amadora x Rio Ave – 17h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.