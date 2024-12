Talisca perto de ser reforço para José Mourinho na Turquia

Após muita especulação, Anderson Talisca está perto de retornar à Turquia, onde teve uma passagem por empréstimo pelo Besiktas. Desta vez, o atacante deve reforçar o Fenerbahçe, comandado por José Mourinho.

De acordo com informações do ‘Sports Digitale’, o Fenerbahçe chegou a um acordo com o Al-Nassr, clube onde joga Cristiano Ronaldo, para um empréstimo até o final da temporada. Durante esse período, os dois clubes irão dividir o salário de Talisca.

O atacante de 30 anos estava na Arábia Saudita há três anos e meio, onde se destacou como titular do Al-Nassr. Nesta temporada, ele já marcou 8 gols em 19 jogos somando todas as competições.

