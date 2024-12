Palmeiras terá negociação complexa por Vitor Roque

O Palmeiras se destaca nesta janela de transferências até o momento. O Verdão já contratou o uruguaio Facundo Torres, tem acordo encaminhado com Paulinho, do Atlético-MG, e agora deseja comprar em definitivo Vitor Roque. No entanto, o clube paulista terá uma negociação complicada para concretizar a volta do atacante para o Brasil.

Vitor Roque é titular e vice-artilheiro do Betis. De acordo com o colunista André Hernan, do UOL, o clube alviverde estaria disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo atacante. A negociação seria improvável. No entanto, o limite salarial do Betis pode viabilizar o negócio. De acordo com o Sport, o time de Sevilha deseja se reforçar e para isso precisará se desfazer de alguns atletas.

O brasileiro tem seis gols e uma assistência em 23 jogos. Ele foi emprestado ao Betis pelo Barcelona até 30 de junho de 2025. Vitor chegou ao futebol espanhol em julho de 2023, mas não emplacou no Barcelona. O atacante, revelado pelo Cruzeiro e destaque do Athletico, custou 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões na época) ao clube blaugrana. O brasileiro tem contrato com o Barça até 2031.

Plano B

De acordo com a ESPN, caso a contratação de Vitor Roque não saia, o Palmeiras já trabalha com outros nomes para o setor. Dessa forma, Brenner, ex-atacante do São Paulo e atualmente na Udinese, está sendo avaliado pela diretoria.

Após sair do Tricolor Paulista, Brenner atuou no Cincinnati, dos Estados Unidos, até 2023, quando foi negociado com o time italiano. Contudo, pela Udinese, ele marcou apenas dois gols e deu duas assistências em 19 jogos.

