Libertadores-2025: confira todos os classificados

Estão definidos todos os times participantes da próxima edição da Libertadores 2025. As últimas duas vagas ficaram com Blooming e Atlético Nacional. Enquanto os bolivianos asseguraram lugar na fase prévia por meio da colocação na tabela geral do país, que acumula pontos de todos os campeonatos do ano, os colombianos foram campeões nacionais e irão diretamente para a fase de grupos em razão do título do Clausura, a competição nacional do segundo semestre.