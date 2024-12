Fluminense – Retrospectiva 2024: Erros em profusão e luta contra queda marcam ano

O ano de 2024 do Fluminense foi bem diferente da temporada anterior. Afinal, o clube chegou como campeão da Libertadores, porém não conseguiu engrenar ao longo desses doze meses e encerrou o ano na briga contra o rebaixamento. Coube a Mano Menezes ajudar o Tricolor a permanecer na elite do futebol brasileiro.

Em temporada frustrante depois de tudo que o clube carioca viveu em 2023, a exceção ficou por conta do título da Recopa Sul-Americana em fevereiro. No restante, acumulou eliminações nas Copas e patinou em boa parte da campanha no Campeonato Brasileiro.

Ao longo do ano, Fernando Diniz não conseguiu repetir o mesmo trabalho de 2023 e foi demitido. Coube a Mano Menezes salvar o time do rebaixamento e ainda fazer com que o Fluminense garantisse uma vaga na Sul-Americana 2025.

Veja como foi o ano do Fluminense

JANEIRO

Embalado pela disputa do Mundial de Clubes, mesmo com a goleada do Manchester City, o Tricolor chegava para dar sequência ao bom momento. No entanto, as contratações do primeiro semestre foram apostas que naufragaram.

Para o primeiro semestre, o Fluminense contratou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meio-campistas Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans e os atacantes Douglas Costas, Marquinhos e Jan Lucumí.

Do elenco campeão da Libertadores, apenas um dos titulares deixou o clube no início do ano. Trata-se do zagueiro Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, e assinou contrato até junho de 2028.

Em campo, o time teve muita dificuldade na pré-temporada, visto que a final do Mundial de Clubes foi no dia 22 de dezembro de 2023. O início do Carioca foi com jovens da base e quem não esteve na disputa do campeonato intercontinental.

FEVEREIRO

Foi o mês que se tornou uma exceção para o que se viu no restante da temporada. Mesmo com uma campanha irregular no Carioca, o Tricolor reencontrou o algoz LDU, do Equador, e conquistou o título da Recopa Sul-Americana, em pleno Maracanã. Uma final para apagar de vez o fantasma do vice continental de 2008.

Apesar do título, o Fluminense encerrou fevereiro sem vencer clássicos no Campeonato Estadual. Foram dois confrontos, com o empate sem gols com o Vasco, e o revés por 2 a 0 para o Flamengo, ambos no Maracanã.

MARÇO

Na disputa do Campeonato Carioca, o Fluminense buscava o tricampeonato consecutivo, porém enfrentou o rival Flamengo, na semifinal, e não conseguiu avançar. Esta foi a primeira das diversas eliminações que a equipe carioca enfileirou em 2024.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, no Maracanã, enquanto no segundo o Tricolor não conseguiu reverter a desvantagem e foi eliminado do Campeonato Carioca.

ABRIL

Esse mês foi marcado pela estreia do Fluminense na Libertadores, que buscava o bicampeonato, e no Brasileirão. No torneio continental, um empate por 1 a 1, no Peru, com o Alianza Lima. Já na competição nacional, o Tricolor ficou com a igualdade no placar diante do Bragantino, no Maracanã, por 2 a 2.

O primeiro triunfo na Libertadores veio com gol de um ídolo: Germán Cano. Além disso, Marquinhos ampliou o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, no Maracanã. Alianza Lima, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai, completavam o Grupo A do torneio.

Pelo Campeonato Brasileiro, a única vitória das onze primeiras rodadas foi no clássico com o Vasco, no Maracanã. Paulo Henrique Ganso e Martinelli estufaram a rede para o time de Laranjeiras, enquanto Vegetti descontou para o Cruz-Maltino.

O Fluminense informou, em abril, que os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander estão afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco.

Os jogadores não viajaram para enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, e o Corinthians, em São Paulo. Semanas depois, John Kennedy voltou a se atrasar em um treinamento e demorou mais tempo a voltar aos gramados.

MAIO

O Fluminense despachou o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, porém dava sinais no Campeonato Brasileiro de que Fernando Diniz não conseguia fazer a equipe progredir.

No dia 7 de maio, o Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva depois de 16 anos no futebol europeu. De volta para casa, o Monstro assinou com o Tricolor até junho de 2026 e vestiu sua icônica camisa 3.

Nesse mês, o Tricolor de Laranjeiras não conseguiu vencer pela competição nacional. Por outro lado, avançou às oitavas de finais da Libertadores de forma invicta e seguia com o sonho do bicampeonato.

JUNHO

O Fluminense padecia em campo sem esboçar qualquer reação e deixou pontos importantes pelo caminho, sem qualquer vitória neste mês e a presença na zona de rebaixamento.

Ao todo, o time carioca somou um empate com o Juventude, no Maracanã, e seis derrotas seguidas (Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio). Era o fim da segunda passagem de Fernando Diniz pelo Tricolor, que não resistiu ao revés para o maior rival por 1 a 0.

Com grande festa e clima de jogo nas arquibancadas, Thiago Silva foi apresentado pelo Fluminense, no Maracanã. Com mais de 55 mil presentes, novo recorde para apresentação de um jogador no Brasil, segundo o clube, o evento contou ainda com show do grupo Sorriso Maroto.

Fernando Diniz, que chegou em abril de 2022, encerrou sua segunda passagem pelo time carioca. Ele completou 145 jogos no comando, com 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas, com aproveitamento de 57.2%.

As derrotas para Vitória e Grêmio foram com o auxiliar permanente Marcão à beira do campo. O profissional iria permanecer por mais tempo no comando, mas a direção entendeu que deveria trazer um treinador mais experiente.

Com o aval do então diretor Fred, o Fluminense contratou Mano Menezes para a sequência da temporada e tentar salvar o ano e evitar o rebaixamento. A estreia aconteceu no Maracanã, contra o Internacional, no empate por 1 a 1.

JULHO

O dia 21 de julho ficou marcado com o retorno de Thiago Silva ao Fluminense. Além disso, o Tricolor voltou a vencer depois de uma sequência negativa e começou a esboçar a reação para deixar a zona de rebaixamento.

Além de Thiago Silva, o Fluminense trouxe na janela de transferências: Nonato, Facundo Bernal, Victor Hugo, Ignácio, Kevin Serna e Gabriel Fuentes.

No fim de julho, o Tricolor emendou três vitórias consecutivas, diante de Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, na virada dos turnos do Brasileirão.

Além disso, com a ausência de Germán Cano, Mano Menezes apostou em Kauã Elias , que deu conta do recado. O jovem fez gols decisivos que reanimaram o time na briga contra a queda.

Em julho, Douglas Costa e Fluminense deram fim a relação, que não surtiu o efeito esperado. Em campo, o jogador foi um dos mais criticados pelos torcedores devido a campanha ruim no Campeonato Brasileiro.

AGOSTO

O mês contou também com os jogos do Fluminense pela Copa do Brasil. Diante do Juventude, a equipe foi eliminada em pleno Maracanã, depois do revés por 3 a 2 no Alfredo Jaconi. No Maracanã, o empate por 2 a 2.

Por outro lado, nas oitavas da Libertadores, o Fluminense reverteu a desvantagem depois de ter perdido por 2 a 1 para o Grêmio, fora de casa, e avançou nos pênaltis, no Maracanã. No tempo normal, o time fez 2 a 1, enquanto Fábio se destacou com duas boas defesas.

O Fluminense confirmou a venda de André para o Wolverhampton, da Inglaterra. A negociação girou em torno de 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos federativos do atleta, com mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) de metas a serem atingidas. Foto: Lucas Merçon/Fluminense

SETEMBRO

O Fluminense mediu forças com o Atlético-MG pelas quartas de finais da Libertadores e bateu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Lima. No entanto, na volta, não teve uma boa atuação e viu o Galo avançar ao vencer por 2 a 0. Era o fim do sonho do bicampeonato seguido.

O time iniciou o mês com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Contudo, emendou três derrotas consecutivas contra Juventude, Botafogo e Atlético-GO, duas delas diante de adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

O Clube de Regatas do Flamengo e o Fluminense Football Club assinaram o novo contrato de concessão do Maracanã. A dupla venceu a licitação e vai seguir na gestão do estádio por mais 20 anos.

OUTUBRO

O Fluminense iniciou o mês com três vitórias consecutivas contra Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR. Todavia, tropeçou para Vitória por 2 a 1, no Barradão, em um pênalti controverso no fim.

Diante do rival Flamengo, o Tricolor de Laranjeiras teve uma atuação consistente e venceu por 2 a 0, com gols de Lima e Jhon Arias.

Na partida contra o Grêmio, no Maracanã, Marcelo teve um atrito com o técnico Mano Menezes no momento em que iria entrar em campo. No dia seguinte, o clube carioca e o lateral optaram, em comum acordo, pela rescisão do contrato antes do fim da temporada.

NOVEMBRO

No penúltimo mês do ano, o Fluminense se complicou de vez na luta contra o rebaixamento, visto que não conseguiu vencer. Foram três empates (com Grêmio, Fortaleza e Criciúma) e um revés para o Internacional, no Beira-Rio.

Os empates com o Fortaleza (2 a 2) e Criciúma (0 a 0), ambos no Maracanã, tiraram a chance do Tricolor afastar qualquer possibilidade de rebaixamento já em novembro.

DEZEMBRO

O Fluminense arrancou um empate do Athletico-PR, na Ligga Arena, por 1 a 1, e bateu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Kevin Serna, no Maracanã.

No entanto, o Tricolor chegou à última rodada tendo que pontuar contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Assim, coube a Kevin Serna fazer o gol que sacramentou a permanência na elite do futebol brasileiro.

PROJEÇÃO PARA 2025

Durante coletiva de imprensa, o presidente Mário Bittencourt informou que o Fluminense não irá renovar com Felipe Melo, que desejava permanecer para a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025.

O mandatário também anunciou que John Kennedy deve acertar, por empréstimo, com o Pachuca, do México. Diogo Barbosa tem proposta do Fortaleza e também deve sair.

Por outro lado, o Tricolor tem interesse em repatriar Richarlison, do Tottenham, que passou pelo clube entre 2016 e 2017. O contato inicial já foi feito, mas o clube inglês não quer liberá-lo.

O Fluminense está próximo do acerto com o goleiro Lucas Arcanjo e aguarda o Vitória para selar o acordo. No entanto, o Leão da Barra, no momento, só aceita emprestá-lo.

O presidente Mário Bittencourt voltou a falar sobre a implantação de uma SAF no Fluminense. Desta vez, porém, o mandatário mudou de opinião e disse ser favorável à venda total a um investidor, assim como não descartou assumir como CEO da empresa.

O dirigente explicou que o banco BTG faz um estudo sobre a possibilidade da criação da SAF. Antes disso, Mário era contrário à venda do futebol, porém atualmente acredita ser necessária para que o Tricolor se torne mais forte na disputa por títulos.

Por fim, o Fluminense surpreendeu o mercado da bola ao acertar a contratação do meio-campista Hércules, do Fortaleza, que fez uma excelente temporada em 2024. O Tricolor, nesse sentido, adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, de 24 anos, que assinou contrato de cinco temporadas.

