Após maus resultados, Sporting troca o treinador

Após pouco mais de um mês no comando do Sporting de Lisboa, João Pereira está de saída. O treinador do time B assumiu a vaga de Ruben Amorim e que foi para o Manchester United. Porém, após uma série de péssimos resultados, será substituído por Rui Borges.O novo comandante é do Vitória de Guimarães.

A situação de João Pereira, com contrato até junho de 2027, ficou insustentável após o empate do Sporting com o Gil Vivente. Afinal, o tropeço resultou na perda da liderança dos Leões no campeonato português. Além disso, em apenas 43 dias no comando, Pereira, ex-jogador sportinguista viu um time que liderava o Campeonato Português com folga e estava em segundo lugar na fase de pontos corridos na Champions cair para a vice-liderança no campeonato nacional (o Benfica assumiu) e para o 10º lugar na Liga dos Campeões. Foram 4 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. Isso com o time jogando mal em quase todos os jogos. A exceção foi na estreia de Pereira, um 6 a 0, mas contra um time da zona de acesso (Amarante) na Taça de Portugal.

Raio X de Rui Borges, que assume o Sporting

Muito ruim para um time que encantava o torcedor e que, nos dois últimos jogos de Rúben Amorim, havia vencido o Manchester City por 4 a 1 na Champions e o Braga, a quarta força portuguesa, por 4 a 2 fora de casa.

Assim, a diretoria se mostrou preocupada com o que poderia vir nos dois próximos jogos do Sporting. Serão exatamente contra os arquirrivais Benfica (29/12, pelo campeonato português) e Porto (7/1, pela Taça de Portugal), correu para buscar uma solução.

Rúben Amorim ainda não tem o OK oficial. Afinal, o Vitória de Guimarães ainda discute como ele receberá a multa contratual pela saída antecipada de Rui Borges. O valor é de 4 milhões de euros (25 milhões). Mas toda a imprensa já dá o negócio como certo.

Rui Borges fez excelente temporada no comando do Vitória de Guimarães. Terminou a fase de pontos corridos da Liga Conferência em segundo lugar, atrás apenas do Chelsea. No campeonato português, o time, que está longe de ser favorito, ocupa o sexto lugar. O treinador, que foi meia-atacante nos anos 90, teve uma carreira discreta nos gramados, com passagens por Boavista, Belenenses e equipes de menor porte. Como técnico, treinou o Boavista, mas é no Guimarães, atualmente, que faz o melhor trabalho.