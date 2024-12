Everson renova contrato com Atlético por mais dois anos

Fim da novela! A parceria entre Atlético e Everson terá sequência, já que clube e goleiro se acertaram pela extensão do vínculo por mais dois anos. Assim, o novo contrato passa a ser válido até 2027. De acordo com apuração do Jogada10, prevaleceu o desejo do jogador de seguir em Belo Horizonte, cidade em que já estava estabelecido. Além disso, a valorização salarial também contribuiu para a sua permanência no Galo.

Com a proximidade do término Campeonato Brasileiro, o Bahia demonstrou interesse na contratação de Everson. Com isso, o Esquadrão de Aço enviou uma oferta no fim de novembro ao Atlético. O clube nordestino propôs ao goleiro um contrato de três anos, com a possibilidade de extensão automática. Além disso, a promessa salarial girava em torno de R$ 1 milhão.

Detalhes da oferta do Bahia por goleiro do Atlético

O Atlético sinalizou que não tinha condições financeiras de igualar a remuneração proposta pelo Bahia, mas se esforçaria para chegar próximo. Éverson também tinha o desejo de voltar a trabalhar com o técnico Rogério Ceni. O atual arqueiro do Galo fez a sua formação nas categorias de base do São Paulo. após ser integrado ao profissional se tornou um pupilo do ex-jogador e atual comandante da equipe nordestina. Outra forma de convencimento do Esquadrão de Aço foi a participação na edição de 2025 da Libertadores. Entretanto, tais fatores não tiveram interferência crucial para o atleta decidir se transferir de clube.

Segundo à “Rádio Itatiaia”, o investimento do clube baiano para contar com o jogador de 34 anos, um dos pilares do plantel alvinegro nos últimos anos, chegaria até 3 milhões de euros (equivalente a R$ 19 milhões na cotação do período). Embora os valores sejam altos, ainda está distante da cláusula de liberação que constava em contrato. Everson terminou a temporada em alta apesar da frustração que vivenciou pelo Galo com os vice-campeonatos da Copa do Brasil e da Libertadores.

