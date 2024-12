Vitor Roque se destaca no Betis e futuro no clube é avaliado

Apesar de ter despertado o interesse de diversos clubes europeus e brasileiros na última janela de transferências, Vitor Roque optou por permanecer na La Liga. Ele foi emprestado pelo Barcelona ao Betis e, desde então, já marcou seis gols e deu duas assistências em 23 partidas.

No jogo mais recente, Vitor Roque foi titular novamente e teve um papel decisivo no empate por 1 a 1 contra o Rayo Vallecano, em jogo do Campeonato Espanhol. O brasileiro sofreu o pênalti que resultou no gol de Isco e recebeu elogios do técnico Manuel Pellegrini após a partida.

“É um jovem de 19 anos que está começando sua carreira. Não podemos exigir dele a experiência de jogadores mais rodados. Ele correu o tempo todo, buscou criar oportunidades, sofreu o pênalti, teve uma chance em um cruzamento e outra cara a cara com o goleiro. Com o tempo, ficará mais calmo e aumentará a precisão nas finalizações na área. Ele está em evolução e ainda vai nos dar muito”, disse Pellegrini.

No entanto, o treinador preferiu não comentar se o clube pretende exercer a opção de compra, avaliada em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), por 80% dos direitos econômicos do brasileiro.

