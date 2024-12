Tem final em Israel em 25 de dezembro. E com brasileiros em campo

O Natal é feriado em grande parte do mundo, 160 países entre os 196 listados. E nesta data o futebol para nestas nações. Poucos países não celebram as festas natalinas, os países budistas e muçulmanos (mas nem todos, pois alguns também reconhecem Jesus como um dos Messias, embora menos importante do que Maomé). Outro país é Israel, onde a bola não para, e é dia de final da Copa Toto (a terceira em importância no país). O Maccabi Tel Aviv, onde joga o ex-Santos Weslley Patati, enfrenta o Maccabi Haifa, com o ex-Palmeiras Pedrão. O jogo será às 15h (horário de Brasília), na cidade de Netanya, no Diamond Stadium.

O Maccabi Tel Aviv é o atual campeão e também o maior vencedor, tentando seu nono título na competição. Já o Haifa é o segundo maior vencedor, com cinco conquistas.

Patati no Maccabi Tel Aviv

Patati chegou ao Tel Aviv em setembro, contratado ao Santos por 1,3 milhão de euros (R$ 8,3 milhões). Em pouco mais de três meses, ainda se adaptando ao novo país e se comunicando em inglês, mas sem dominar o hebraico (a língua local), Patati já se tornou titular e afirmou que a adaptação tem sido boa.

“No primeiro foi um pouco difícil. Eu não sabia falar uma palavra de inglês e muito menos de hebraico. Essa dificuldade eu passei muito por conta da comunicação. Tinha uma pessoa que ficava traduzindo pra mim e eu comecei fazer aula de inglês. Hoje em dia eu já me comunico muito bem com todos. e estou 100% adaptado”, disse em entrevistas ao GE, há duas semanas.

O jogador, uma das joias da base do clube neste século, mas que não teve sucesso no time principal – e até viveu algumas polêmicas – busca conquistar seu primeiro título no clube e o primeiro como profissional.

Pedrão no Maccabi Haifa

Pedrão, por sua vez, começou na base do Água Santa, passou para o Palmeiras ainda como júnior, mas jamais conseguiu se firmar, sendo emprestado para o Athletico. Mas, em 2021, foi para o Portimonense, onde, aí sim, ganhou destaque. Seguiu no clube até ser negociado em setembro para o Maccabi Haifa. Ele também luta para conquistar seu primeiro título como profissional.

