Dudu e família festejam o Natal com a camisa do Cruzeiro

Já oficialmente jogador do Cruzeiro, Dudu fez uma postagem na véspera de Natal, mostrando que “vestiu a camisa Celeste”. Afinal, fez questão de usar a camisa número 1 da Raposa, acompanhado de sua esposa Paula e da filha Esther.

“Minha família deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Em especial, à toda a nação cruzeirense.”

Dudu é, até o momento, o principal reforço do Cruzeiro para a temporada de 2025. Mas, além dele, a diretoria já confirmou a contratação do atacante em alta, Bolasie (ex-Criciúma), Christian (ex-Athletico) e Rodriguinho (ex-América-MG). Todos aguardam, ainda, a confirmação do maior de todos: Gabigol, que se desvinculou do Flamengo.

