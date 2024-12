Manchester City x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sua pior fase desde a chegada de Guardiola, em 2017, o atual tetracampeão Manchester City recebe o Everton nesta quinta-feira, 26/12, abrindo a tradicional rodada do dia após o Natal, o Boxing Day. O jogo no Etihad Stadium será às 8h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Os Citizens, que já foram líderes, estão em 7º, com 27 pontos, e perderam seis dos últimos sete jogos pela competição. No geral (jogos da Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra), apenas um triunfo em 12 jogos, algo impensável. Já o Everton, bem mais modesto, vem em recuperação. Um triunfo sobre o Wolves (4 a 0) e empates contra os poderosos Arsenal e Chelsea. O Everton ocupa o 15º lugar, com 16 pontos.

Entenda o que é Boxing Day

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 9h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester City

O treinador Pep Guardiola não confirma a escalação. Assim, é uma incógnita cravar um time titular. O que se sabe é que ele não terá o zagueiro Stones, machucado no tendão, e Ruben Dias, que segue fora. Assim, Aké, que está recuperado, formará a zaga com Akanji, com Gvardiol mais uma vez na lateral esquerda. Do meio de campo para a frente, só mistério. Mas dificilmente Grealish, que está completando um ano sem fazer um gol sequer, volta ao banco. Com isso, é provável que Savinho forme o trio de municiadores para Haaland com Foden e Doku.

Como chega o Everton

Como não terá Ashley Young, suspenso, o técnico Dean Dyche deverá lançar o veterano Coleman na lateral direita. Assim, a única dúvida na escalação está no ataque. Calvert-Lewin vem muito bem, mas Broja se recuperou de lesão e pode voltar ao time. como municiadores do do homem de frente, Doucoure e Ndiaye são as apostas.

MANCHESTER CITY X EVERTON

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26/12/2024, 9h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Akanji, Ake e Gvardiol; De Bruyne e Kovacic; Savinho, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

EVERTON: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Harrison, Gueye, Mangala, Doucoure e Ndiaye; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Diche

Árbitro: Simon Hooper

Auxiliares: Adrian Holmes e Simon Long

VAR: Alex Chilowick

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.