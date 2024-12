Chelsea x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-líder do Campeonato Inglês, com 35 pontos, o Chelsea, em ótimo momento, recebe o bom time do Fulham, 9º colocado com 25 pontos. O duelo londrino desta quinta-feira (26/12) de Boxing Day vale pela 18ª rodada da competição e começa às 12h (de Brasília)

Entenda a rodada do Boxing day

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Aliás, comércio, prestação de serviço, tudo fica fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Onde assisir

O canal Disney+ transmite a partida a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o Chelsea

A ótima notícia para o treinador Enzo Maresca está na volta de Cucurella. Ele desfalqueou o time na rodada passada por suspensão e retorna à lateral-esquerda. O espanhol é um dos grandes destaques do time, que faz uma excelente temporada. O treinador Enzo Maresca deverá manter o esquema com Enzo Fernández e Maresca mais recuados, à frente dos zagueiros, e liberar os laterais para serem opções ofensivas para o atacante Nicolás Jackson e os meias/atacantes Cole Palmer.

Como chega o Fulham

O treinador português Marco Silva conta com a volta do brasileiro Andreas Pereira, que foi desfalque na rodada passada por suspensão. Assim, o garoto Jodh King ficará como opção no banco de reservas. Porém, há dúvida no ataque: Raúl Jiménez, Adama Traoré e o outro ex-Flamengo, Rodrigo Muniz, disputam duas vagas.

CHELSEA X FULHAM

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26/12/2024, 12h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Palmer e Madueke; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey Robinson; Cairney, Andreas Pereira e Iwobi; Harry Wilson, Raúl Jimenez e Adama Traoré. Técnico: Marco Silva

Árbitro; Sam Barrott

Auxiliares: Lee Betts e Nick Greenhalgh

VAR: Paul Tierney

