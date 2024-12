Férias? Arrascaeta segue tratamento no CT do Uruguai antes de retornar ao Flamengo

Giorgian De Arrascaeta tem curtido as férias de um jeito diferente. No Uruguai para passar Natal com a família, o, agora, camisa 10 do Flamengo usou o CT da seleção uruguaia para dar continuidade ao processo de recuperação da lesão no joelho direito. O próprio atleta compartilhou imagens do trabalho em suas redes sociais.

O meia, que sofria com dores há meses, realizou artroscopia no joelho direito no dia 14 de novembro – semana seguinte ao pentacampeonato da Copa do Brasil. Arrascaeta foi submetido ao procedimento no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, sob os cuidados do Doutor Max Ramos e supervisão de Márcio Tannute, gerente de saúde e alto rendimento da gestão Rodolfo Landim.

O Departamento Médico do Rubro-Negro não costuma divulgar prazo de retorno em casos como esse, mas estima-se que Arrascaeta esteja à disposição na pré-temporada. Sendo assim, Filipe Luís mantém expectativa de tê-lo já para os amistosos do clube nos Estados Unidos.

“O Arrascaeta não volta esse ano. Mas na volta das férias vai estar disponível com certeza”, disse Filipe Luís após o empate sem gols com o Atlético-MG na reta final do Brasileirão.

Arrascaeta, mesmo estando no Uruguai, continua fazendo sua recuperação no Centro de treinamento da seleção uruguaia. pic.twitter.com/BP8S5NEw4P — Marquinhos Assunçãoᶜʳᶠ (@MarquinhosAssu2) December 24, 2024

Arrascaeta na temporada

Assim como Cebolinha, Pedro e Viña, De Arrascaeta também encerrou a temporada sem condições de jogo e à disposição do departamento médico. O meia uruguaio estava lidando com dores no joelho há meses e aguardou o fim da Copa do Brasil para ser operado.

As limitações físicas contribuíram para que esta temporada fosse a segunda com menos jogos disputados por Arrascaeta desde sua chegada, em 2019. Isso porque o meia esteve em campo em apenas 38 partidas em 2020, enquanto participou de 43 em 2024.

Em contrapartida, os problemas físicos não o impediram de ser decisivo mais uma vez. De Arrascaeta participou de 20 gols do Rubro-Negro na temporada, com 10 assistências e o mesmo número de tentos marcados. Ele, inclusive, teve papel fundamental no quinto título de Copa do Brasil da história do clube.

Vale destacar que De Arrascaeta ainda disputou partidas pela seleção uruguaia em 2024 – entre amistosos, Copa América e Eliminatórias. Sendo assim, o meia esteve em campo por 3.586 minutos entre 51 jogos.

Camisa 10 do Flamengo

De Arrascaeta voltará ao Flamengo para iniciar uma nova história como camisa 10 da Gávea, o número que pertenceu a Zico e, consequentemente, tornou-se o mais emblemático do clube. A ‘promoção’ do ídolo foi o último grande ato da gestão Rodolfo Landim, que passou o bastão para Luiz Eduardo Baptista.

O meia se tornará, portanto, o terceiro jogador da última geração do clube a vestir a camisa 10. Antes dele, Gabigol havia herdado o número das mãos de Diego Ribas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.