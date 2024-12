Valencia anuncia Carlos Corberán como seu novo técnico

Penúltimco colocado do Campeonato Espanhol, o Valencia anunciou nesta quarta-feira (25/12) Carlos Corberán como seu novo técnico para o restante da temporada. Ele estava no West Bromwich, da Inglaterra. Assim, o clube espanhol precisou pagar a multa rescisória para contar com o treinador de imediato.

O valor do negócio não foi divulgado, mas a imprensa espanhola estipula que o clube espanhol pagou cerca de US$ 3 milhões (R$ 18,4 milhões) aos ingleses para contar com o treinador. O curioso é que Carlos Corberán já defendeu o Valencia quando atuava profissionalmente, mas nas categorias de base.

O Valencia, seis vezes campeão espanhol, demitiu Rubén Baraja em busca de reverter uma situação que pode levar o clube à segunda divisão pela primeira vez desde a temporada 1986/1987. O treinador não resistiu ao empate em 2 a 2 com o Alavés na rodada passada da competição, em pleno estádio Mestalla.

O treinador de 41 anos levou o West Bromwich aos playoffs da segunda divisão do Campeonato Inglês na temporada passada. Contudo, o time não conseguiu o acesso à elite. Ele também já comandou as equipes do Huddersfield Town na Inglaterra e o Olympiacos na Grécia. Além disso, foi assistente do argentino Marcelo Bielsa no Leeds United.

A próxima partida do Valencia na liga espanhola será contra o Real Madrid, em casa, no dia 3 de janeiro, em jogo adiado de outubro por causa das inundações que atingiram a cidade. A equipe tentará encerrar um jejum de quatro partidas, sendo três derrotas, a fim de se recuperar na competição nacional.

