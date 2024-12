Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir, escalações, arbitragem

Grande sensação do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest volta a campo, nesta quinta-feira, 26/12, pela 18ª rodada da competição. Em seus domínios, o City Ground, recebe os londrinos do Tottenham. Depois de 20 anos na Segundona, o Nottingham voltou à elite em 2022/23 e fez duas temporadas em que suou para se manter na elite. Mas nesta temporada, a coisa mudou. Tanto que o time é o 4º colocado, com 31 pontos, zona da Champions, e vem de três vitórias seguidas. Isso inclui duas como visitante contra Manchester United e Brentford. Aliás, está em momento bastante superior ao Tottenham, que ocupa apenas o 11º lugar, com 23 pontos, e vem de uma derrota em casa diante do Liverpool (6 a 3).

Entenda o que é o Boxing Day

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado, comércio, prestadores de serviço. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o Nottingham Forest

Nicolás Domínguez está suspenso após levar o quinto cartão na vitória contra o Brentford. Assim, será o único desfalque de peso para o técnico Nuno Espírito Santo. Na defesa, o treinador português vai novamente escalar o time com os três zagueiros: Morato, Murillo e Milinkovic. Na frente, a aposta é no artilheiro Chris Wood, neozelandês em excelente fase.

Como chega o Tottenham

O treinador Ange Postecoglou contará com o retorno do meia uruguaio Bentancur, que cumpriu a suspensão de seis jogos. Com isso, Sarr e Bissouma irão para o banco. Outro a retornar é Udogie. Fora do time na sequência da derrota do Tottenham para o Liverpool, ele reassume seu lugar na lateral esquerda. Assim, Spence volta à reserva. Na frente, nenhuma alteração: Solanke permanece como o homem de referência, com três municiadores: Kulusevski, Maddison e Son. Enfim, carga pesada para tentar a reação.

NOTTINGHAM FOREST X TOTTENHAM

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26/12/2024, 12h (de Brasília)

Local: City Ground (ING)

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Morato, Murillo e Milenkovic; Aina, Yates, Gibbs-White e Aléx Moreno; Hudson-Odoi e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

TOTTENHAM: Forster; Porro, Gray, Dragusin e Udogie; Bergvall e Bentancur; Kulusevski, Maddison e Son; Solanke. Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Craig Pawson

Auxiliares: Simon Bennett e Dan Robathan

VAR: Michael Salisbury

