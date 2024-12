Wolverhampton x Manchester United: Onde assistir, escalações, arbitragem

Após vencer o Leicester fora de casa na rodada passada, na estreia do técnico Vítor Pereira, o Wolverhampton tem a chance de, enfim, sair da zona de rebaixamento. Afinal, o time, que está em 18º lugar com 12 pontos, recebe o irregular Manchester United, apenas o 13º, com 22 pontos. Time com a maior torcida no país e um dos titãs do futebol mundial, o United vem de derrota em casa para o Bournemouth e atravessa uma crise que o técnico Ruben Amorim (que chegou em novembro) ainda não conseguiu atenuar. Enfim, um duelo entre dois times com técnicos lusitanos.

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 14h30 (de Brasília).

Wolverhampton

Para esta partida.o treinador Vitor Pereira faz uma alteração importante: Ait-Nouri entra para dar mais força ofensiva. Com isso, Doherty deve ser o sacado, o que fará o time não jogar com três zagueiros, mas apenas dois.

Como o time tem vários portugueses e brasileiros, Semedo, titujlar da lateral-diteia, foi perguntado em qual língua Vitor Pereira vem trabalhando.

“Embora ele seja português e muitos falem a língua do treinador, todos os treinos são em Inglês. Vitor Pereira fala inglês muito bem”, disse, Semedo, que disse que o time está começando a encaixar como jogo do técnico:

“Tentamos entrar na ideia do Vitor Pereira e começamos muito em contra o leicester. Mas vamos jogo a jogo em busca da recuperação”, concluiu.

Manchester United

Ruben Amorim segue não deixando claro se irá escalar Rashford ou não no ataque, já que o atacante aparentemente caiu em desgraça com o treinador recém-chegado ao clube (em meados de novembro). Como Hojlund retorna ao time titular e será a referência ofensiva, Zirkzee começará no banco. Outra mudança em relação ao último jogo, em que o time fez papelão e perdeu para o Bournemouth por 3 a 0 em casa, é a entrada de Casemiro, que fará dupla de volantes com Ugarte. Vale lembrar que esses dois jogadores disputam a mesma posição e terão a oportunidade trabalharem juntos.

Wolverhampton x Manchester United

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26/12/2024, 14h30 (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, Wolverhampton (ING)

WOLVERHAMPTON: Jose Sá; Nelson Semedo, Gugo Bueno e Toti; Rodrigo Gomes, João Gomes, André e Ait-Nouri; Guedes, Strand Larsen e Matheus Cunha. Técnico: Vitor Pereira

MANCHESTER UNITED: Onana; De Ligt, Maguire e Lisandro Martinez; Casemiro Ugarte, Mainoo e Dalot; Amad, Hojlund e Bruno Fernandes. Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: Tony Harrington

Auxiliares: Darren Cann e Marc Perry

VAR: Matt Donohue

