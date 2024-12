Português Nuno Almeida é o novo técnico do Damac, da Arábia Saudita

Nuno Almeida é o novo técnico do Damac, da Arábia Saudita. O clube saudita oficializou a contratação nesta quarta-feira (25) e, dessa forma, o treinador é mais um português no comando de um clube no país.

O técnico, por sua vez, substitui o romeno Cosmin Contra, que estava à frente do clube saudita desde março de 2023. Aliás, entre as equipes sauditas, ele era quem estava há mais tempo no comando.

Agora, o treinador que vai ser o mais longevo na Liga Saudita é outro português: Jorge Jesus, que comanda o Al-Hilal há um ano e meio. Dessa forma, além de Nuno e Jorge Jesus, há outros três portugueses na Arábia Saudita: Álvaro Pacheco (Al-Orobah), Pedro Emanuel (Al-Fayha) e José Gomes (Al-Fateh). Vale citar que Vitor Pereira comandou o Al-Shabab até a semana passada, quando saiu oara assumir o Wiolverhampton. E Luis Castro recenemttente foi dispoensado do Al Nassr,que aindapaga seus salários.

Nuno Almeida foi manager do Al-Sadd, do Qatar. Por lá, conquistou o título nacional e a Taça do Emir. Mais recente, orientou o Al-Shamal, do mesmo país. Antes, ele era auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira, com quem trabalhou no Sporting, SC Braga, Zamalek (Egito) e Al-Sadd (Qatar). O português teve a primeira experiência como técnico no Egito, em 2021/22, quando comandou o Pharco FC, onde ficou por duas temporadas.

O Damac é o 10° colocado na competição. Assim, o treinador vai estrear no comando da equipe no dia 10 de janeiro contra o Al Raed.

