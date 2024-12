Artur Jorge concorre ao prêmio de melhor técnico da América

O técnico Artur Jorge está concorrendo ao prêmio de melhor técnico da América do jornal uruguaio “El País”. O treinador, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão, foi indicado após um ano fantástico no comando do Botafogo. Ele está competindo com outros quatro comandantes da América do Sul.

Os outros concorrentes são Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana com o Racing, Diego Aguirre campeão uruguaio com o Peñarol e responsável por colocar mais uma vez o time nas semifinais da Copa Libertadores após 13 anos, Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a seleção argentina, e Gustavo Alfaro, da seleção paraguaia.

Mais de 200 jornalistas participaram da escolha para o melhor técnico do continente. O jornal “El País também é responsável por coroar o Rei da América, que no ano passado acabou sendo vencido por Cano. Contudo, os candidatos ainda não foram revelados.

O atual vencedor do prêmio, aliás, é um brasileiro. Afinal, Fernando Diniz venceu a premiação após conquistar a Libertadores no ano passado, com o Fluminense.

Nesta temporada, Artur Jorge comandou o Botafogo em 55 partidas, com 32 vitórias, 14 empates e nove derrotas. Além dos dois títulos conquistados, o treinador também encantou ao fazer o clube carioca praticar um futebol bonito e ofensivo.

Contudo, apesar da boa temporada, o futuro de Artur Jorge ainda não está definido. Afinal, o próprio treinador deixou claro que ainda não sabe se ficará no clube para a próxima temporada. O técnico afirmou que segue avaliando as possibilidades para definir os próximos passos da carreira.

