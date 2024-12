Mano cita que Fluminense tem menos investimento que rivais, mas ressalta: ‘Ambição de conquistar’

Quando tudo parecia perdido e fadado ao rebaixamento, o técnico Mano Menezes assumiu o comando técnico e ajudou o Fluminense a permanecer na Série A. Assim, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o treinador explicou como foi a conversa para a renovação de contrato e projetou a próxima temporada.

Além disso, o profissional reconheceu que o clube não tem o mesmo poder de investimento de outros rivais, porém é necessário buscar soluções para torná-lo competitivo. Sobre a questão financeira, vale lembrar que o presidente Mário Bittencourt divulgou uma carta à torcida e esclareceu sobre uma possível SAF.

“Sempre costumo ser bem transparente na conversa com a direção que vamos trabalhar. A renovação era já bem encaminhada em termos de opção, de intenção das duas partes. Mas é preciso ser claro com a parte externa, que hoje tem uma influência grande. Não só torcida, mídia, a maneira como se avalia as coisas. Isso está tudo muito misturado e confuso no Brasil. Eu penso que o Fluminense não está entre as equipes que poderá fazer um investimento maior, isso está bem claro para todos”, disse.

“Mas o que não fica claro é a ambição do que podemos alcançar. É preciso numa conversa como essa dizer às pessoas que a maneira como se joga influencia naquilo que você vai escolher como perfil dos jogadores para estar no grupo. Essa foi a parte mais importante daquilo que conversamos e os passos que estamos tomando, e as contratações que vão acontecer obedecerão essa ideia para o Fluminense competir com os times da ponta, de forma diferente, mas também com ambição de ganhar e conquistar”, completou.

Foco no planejamento e no lado competitivo

O treinador utilizou o Fortaleza como exemplo. Afinal, a equipe não tem o mesmo investimento das demais e mesmo assim terminou o Brasileirão brigando nas primeiras colocações.

“O Fortaleza, que investiu bem menos nos últimos três, quatro anos, terminou os dois últimos Brasileiros entre os primeiros. Não é abdicar de vencer, de ter ambição, de querer ser campeão. Entendo que o Fluminense nunca pode abdicar pela sua grandeza, pela torcida que tem. A maneira como vamos equilibrar essa disputa sem ter tanto dinheiro para investir, é com planejamento, organização, perfil de profissional competitivo. A maneira como vai se fazer, é um pouco diferente dos outros, mas a ambição tem de ser a mesma”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.