Valencia, do Internacional, entra na mira do Flamengo e mais dois clubes

Mesmo com uma temporada abaixo, o atacante Enner Valencia, do Internacional, está na mira de três clubes para a próxima temporada. De acordo com Gonzalo Vargas, empresário do atacante, em entrevista ao Diário Olé, do Equador, dois clubes brasileiros – sendo um deles o Flamengo, e um da Major League Soccer, mostraram interesse em contar com o jogador na próxima temporada.

“Foram conversas com dois grandes times do Brasil e um da MLS, mas apenas conversas. Esses interesses não foram formalizados e, se for formalizado, teremos que ter essa conversa com a direção do Inter. Então, por enquanto continua tudo igual, o Enner deve estar em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar ao Inter, e veremos pelo caminho se se apresenta uma opção que realmente nos encha de satisfação”, disse.

Dessa forma, o agente avaliou os interesses e ponderou sobre uma possível saída de Valencia do Colorado.

“Acho normal que em cada mercado de transferências seja sempre mencionada a possibilidade de Enner ir para uma equipe ou outra. Por enquanto, faltam mais dois anos de contrato e não demonstramos interesse em sair do Inter. O Enner está muito feliz no Inter e o Inter está feliz com o Enner”, disse.

Valencia tem contrato com o Internacional por mais uma temporada e meia, ou seja, até junho de 2026. Vale ressaltar que o Colo-Colo também chegou a cogitar o atacante na próxima temporada, porém, não houve nenhum avanço formal até o momento.

