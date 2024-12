Ainda sem confirmar o treinador, Grêmio define posições carentes do elenco

Antes mesmo de definir o nome do treinador para a próxima temporada, o Grêmio já definiu as posições carentes de seu elenco para buscar reforços no mercado. Nesse sentido, o clube gaúcho pretende focar nas contratações de um atacante e um volante para 2025.

Dessa forma, o Tricolor ainda busca confirmar o acerto com Gustavo Quinteros Afinal, o argentino com nacionalidade boliviana gostou da proposta, depois do insucesso nas negociações com Pedro Caixinha. Ele comanda atualmente o Vélez Sarsfield, da Argentina.

No mercado, até o momento, o clube gaúcho procurou o atacante Tadeo Allende, argentino de 25 anos do Celta de Vigo. Ele esteve em três partidas na atual temporada europeia, duas pela Copa do Rei e poucos minutos em um jogo pelo Espanhol, com dois gols marcados.

O jogador se destacou no Godoy Cruz em 2023, com 10 gols em 38 jogos. Com esse desempenho, o Celta pagou cerca de 4,5 milhões de euros pelo atacante, que atua preferencialmente pela direita.

Além disso, o clube também sondou Vinicius Zanocelo, volante emprestado pelo Santos ao Estoril, de Portugal. Por outro lado, os portugueses têm o interesse de prorrogar o empréstimo até o fim da temporada europeia, no meio de 2025. A volta aos treinos em 2025 está marcada para o dia 8 de janeiro.