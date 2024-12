Liverpool x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Inglês e em grande fase, o Liverpool enfrenta, nesta quinta-feira (26/12), o Leicester, pela 18ª rodada da competição. O jogo é na casa dos Reds, Anfield, e o favoritismo é total dos donos da casa, que têm 39 pontos, contra 14 do Leicester, que é apenas o primeiro acima da zona de rebaixamento, dois pontos à frente do Wolverhampton.

Entenda o Boxing Day no futebol inglês

Este é um dos duelos que marca o Boxing Day, tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Liverpool

O treinador Arne Slot pode fazer uma rotação de alguns titulares para que eles ganhem um descanso, já que o Liverpool voltará a campo no dia 29 contra o West Ham. Assim, Luis Díaz, Gakpo e Szoboszlai podem começar no banco, dando a possibilidade de Darwin Núñez, Curtis Jones e Jota iniciarem como titulares. Vale destacar que Arne Slot tem quase toda a equipe à disposição, apenas Konaté está vetado.

Como chega o Leicester

No Leicester, a ausência é do veterano Jamie Vardy. O atacante sente dores musculares e o técnico Van Nistelrooy decidiu poupá-lo. Sem ele, a opção de referência no ataque é Daka. Outro jogador que não joga é o goleiro Mads Hermansen, devido a uma lesão na virilha. Dessa forma, Danny Ward, que não foi bem na derrota por 3 a 0 contra o Wolves, segue como substituto.

Liverpool x Leicester

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26/12/2024, 17h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Jota; Nunez. Técnico: Arne Slot

LEICESTER: Ward; Okoli, Coady, Faes; Justin, Winks, Soumare, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Daka. Técnico: Ruud Van Nistelrooy

Árbitro: Darren Bond

Auxiliares: Scott Ledger e Matthew Wilkes

VAR: Chris Kavanagh

