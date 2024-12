Imprensa argentina afirma que Quinteros será treinador do Grêmio em 2025

Depois de não chegar a um acordo com Pedro Caixinha, o Grêmio tem tudo para definir seu novo treinador para 2025 em breve. Afinal, de acordo com o diário argentino “Olé”, o técnico Gustavo Quinteros vai deixar o Vélez Sarsfield e será o novo comandante do Tricolor. mesmo após a conquista do Campeonato Argentino.

Caso a negociação tenha um desfecho positivo, o Tricolor Gaúcho não deve ter a obrigação de fazer uma compensação financeira ao clube argentino. Isso porque o vínculo do profissional com o Vélez expira no fim de dezembro. Deste modo, se houver o acordo entre as partes, Quinteros, de 59 anos, terá a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Destaque na Argentina

O profissional teve o seu nome ventilado no futebol brasileiro, mais especificamente no Vasco e Santos. Ele ganhou notoriedade pelo trabalho no Vélez Sarsfield, onde foi campeão argentino com uma vantagem de três pontos para o Talleres, segundo colocado. Em sua passagem pelo clube argentino, o técnico esteve à frente do time em 32 partidas, com 19 vitórias, nove empates e somente quatro derrotas.

Nascido em Santa Fé, na Argentina, Gustavo Quinteros é naturalizado boliviano e defendeu a seleção do país enquanto jogador. Como técnico, trabalhou em diversos clubes e seleções da América do Sul.

Entre eles, San Lorenzo e Vélez Sarsfield na Argentina, Blooming, Bolívar e Oriente Petrolero na Bolívia, Emelec no Equador e Universidad Católica e Colo-Colo no Chile. Além disso, passou por Al-Nassr e Al Wasl no mundo árabe e comandou as seleções da Bolívia e do Equador.

Negociações frustradas com Pedro Caixinha

A prioridade do Imortal é a de fechar a contratação de um novo comandante depois de preencher lacunas na diretoria e comissão fixa. Assim, o clube começou a intensificar as movimentações com os possíveis substitutos de Renato Gaúcho. Após a negativa de Tite, seu plano A, o Tricolor Gaúcho sondou Arce e Fábio Carille, com a ajuda do ex-técnico Felipão, porém sem avanço nas conversas.

Deste modo, Caixinha se tornou o favorito. O comandante se encaixava no perfil traçado como ideal pelo clube. “Aguerrido, forte e intenso” como frisou o diretor de futebol Guto Peixoto. Assim como um profissional com maior capacidade tática.

O Grêmio encaminhou o contrato visando que o português o assinasse na última quinta-feira (19) e pudesse anunciá-lo no dia seguinte. Entretanto, a demora em receber o vínculo assinado e a ausência de contato com os seus agentes provocaram uma mudança no panorama.

Prova disso é que a partir da noite do último domingo (22), o discurso interno era o de retornar ao mercado para abrir negociações com outro técnico. Com esta reviravolta, Pedro Caixinha teve outro clube brasileiro como destino, o Santos.

