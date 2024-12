Estudiantes e Fortaleza entram em acordo por Machuca

O destino de Machuca, do Fortaleza, será a Argentina, mas não para o Independiente. O Estudiantes entrou em acordo com o Leão do Pici pelo empréstimo de uma temporada e mais um valor fixado para compra, de acordo com o jornalista Uriel Iugt.

Dessa forma, o atacante vai defender o clube argentino na próxima temporada e depois, poderá ser comprado por 2,5 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação atual. Aliás, esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos do atleta.

LEIA MAIS: Vini Jr posa com troféus individuais de 2024 em mensagem de Natal

Assim, a proposta é superior a do Independiente, que ofereceu R$ 921,6 mil pelo empréstimo e valor da compra fixado em 1,8 milhão de dólares, ou seja, cerca de R$ 11 milhões.

Machuca chegou no Fortaleza em 2023 e tem contrato com o Leão até 2027. Ele soma 65 partidas entre 2023 e 2024, com seis gols e seis assistências.

Vale ressaltar que nesta temporada, ele chegou a ficar de fora de alguns confrontos na reta final. Além disso, com a contratação de Pol Fernández, o número de estrangeiros no Fortaleza ultrapassa o limite permitido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.