Guardiola determina que atletas do City durmam na concentração em noite de Natal

Em crise na temporada e sem conseguir reencontrar o bom futebol, o Manchester City não teve descanso nem na noite de Natal. Afinal, o técnico Pep Guardiola determinou que os jogadores passassem a noite natalina concentrados para a próxima partida da Premier League.

“Treinamos hoje (terça-feira), treinamos amanhã (quarta-feira) à noite, ficaremos aqui e jogaremos no Boxing Day (dia 26). Espero que eles queiram estar aqui, porque é o nosso trabalho”, disse o técnico na coletiva do dia 24.

Isso aconteceu porque os Citizens medem forças com o Everton nesta quinta-feira (26), às 9h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Vale citar que os jogos do Boxing Day (26/12) são comuns na Inglaterra, porém os atletas costumam passar a noite de Natal com familiares.

“Esta situação é nova para todos nós (o mau momento). Os caras estão correndo e se esforçando mais do que nunca. As pessoas dizem que não estamos lutando ou que é culpa desse jogador, desse técnico – não é sobre isso. É sobre muitos pequenos detalhes ou alguns grandes detalhes que nos fazem não ser tão bons quanto éramos. Mas temos mais uma oportunidade no Boxing Day”, comentou Guardiola.

Nos últimos 12 duelos que teve, em diferentes competições, o time venceu apenas uma e empatou em outras duas ocasiões (a pior marca da carreira de Pep Guardiola). Atual campeão, o City ocupa a sétima colocação e coleciona derrotas para rivais importantes, como a goleada por 4 a 0 para o Tottenham.

