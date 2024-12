Marlon, ex-Fluminense, renova com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos

Contratado em setembro, o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, convenceu a diretoria do Los Angeles FC, e renovou seu vínculo com o clube norte-americano. Assim, o defensor, que tinha contrato até dezembro, agora ficará no futebol dos Estados Unidos até junho de 2025, com a possibilidade de extensão até o fim de 2025 ou junho de 2026

“Estou muito feliz com a renovação de contrato com o Los Angeles FC. Minha adaptação à MLS está sendo ótima e espero contribuir ainda mais com o time na próxima temporada”, disse o zagueiro de 29 anos.

Além disso, o Copresidente e gerente geral do LAFC, John Torrington falou sobre a contratação. Ele disse que a chegada do defensor causou um impacto positivo em apenas três meses de Estados Unidos.

“Estamos agradecidos por termos chegado a um acordo com Marlon e damos boas vindas a ele e à sua família para que voltem na próxima temporada. Em um curto período de tempo no ano passado, ele teve um impacto positivo para nós como um grande jogador de grupo e trouxe uma presença forte na composição para a nossa linha de defesa. Estamos animados com o futuro dele e acreditamos que se tornará um dos principais zagueiros da nossa liga”, afirmou Torrington.

Vale lembrar que Marlon chegou em 11 de setembro de 2024 e estreou 14 dias depois, na final da US Open Cup. Na ocasião, entrou no segundo tempo da prorrogação, quando sua equipe já vencia o Sporting Kansas City por 3 a 1. Ele, então, sagrou-se campeão ao lado dos astros franceses Llorris e Giroud.

