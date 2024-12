Neymar vai ser pai novamente: pela quarta vez

Neymar vai ser pai pela quarta vez. Afinal, o atacante terá mais uma filha com Bruna Biancardi. Eles fizeram um chá revelação para a família, neste dia de Natal (25/12), em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assim, a explosão da cor rosa indicou que a expectativa agora é pela chegada de uma irmãzinha para a primeira filha do casal, Mavie, que nasceu em 6 de outubro de 2023.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi publicou um vídeo com Neymar, Mavie e David Lucca (filho de Neymar com Carol Dantas, nascido em 24/8/2011). O jogador ainda tem a filha Helena, nascida em 3/7/2024, fruto de um relacionamento com Amand Kimberlly.

No Instagram, Bruna Biancardi escreveu:

“Estamos vivendo uma fase tão gostosa e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos. Seja bem-vinda, filha. Que você venha com muita saúde. Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal. Amém”

O jogador brasileiro passou o Natal em família. Veja aqui o Natal de vários craques do futebol mundial.

