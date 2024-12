City não encontra o rumo: empata em casa com o Everton

As coisas não estão fáceis para Pep Guardiola e para o Manchester City. Nesta quinta-feira (26/12), no jogo que abriu a rodada pós-Natal, a tradicional Boxing Day, os Citizens, em casa, no Etihad Stadium, não saíram do 1 a 1 com o Everton. Bernardo Silva colocou o City na frente, mas ainda no primeiro tempo Ndiaye deixou tudo igual. No segundo tempo, Haaland, outro que está em má fase, desperdiçou um pênalti que poderia ter dado a vitória ao City.

Com isso, o atual tetracampeão segue a sua via-crúcis. Nos últimos 13 jogos (incluindo Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League), ganhou apenas um. No momento, tem 28 pontos, podendo encerrar a rodada entre o sexto e o oitavo lugares, mas muito atrás do líder Liverpool, que tem 39 pontos, ainda joga nesta quinta-feira e tem dois jogos a menos do que os Citizens. Já o Everton celebra mais um empate contra um titã (vem de dois 0 a 0 contra Chelsea e Arsenal). Tem 17 pontos e está provisoriamente em 15º lugar.

City sai na frente e Everton empata

O Manchester City, como tudo indicava, dominou o primeiro tempo. Teve bola (61% de posse) e muitas finalizações (11 a 3). Savinho era muito perigoso pela direia, ganhando quase sempre da marcação Mas a verdade é que os outros homens de ataque não estavam eficazes. Com isso, a primeira chance real foi em cabeçada do lateral/zagueiro Gvardiol, na trave. Ainda assim, o City fez o gol em uma jogada em que Bernardo Silva, aos 14 minutos, avançou de surpresa pela esquerda, recebeu de Doku e chutou dividindo com o zagueiro. A bola espirrada enganou Pickford.

O gol animou o City, que teve mais duas chances para ampliar. Porém, como quase nada parece dar certo para o atual tetracampeão, um fortuito ataque do Everton terminou com o empate do time visitante. Aos 36, Doucouré fez cruzamento para a área, Akanji falhou bisonhamente no corte e deu um passe para Ndiaye, livre na segunda trave. O francês naturalizado senegalês mandou para a rede.

Haaland perde pênalti

No segundo tempo, o Manchester City foi para a pressão e teve a chance de ouro aos sete minutos. Savinho fez grande jogada pela direita e Mykolenko o derrubou na área. Pênalti. Haaland cobrou e Pickford fez a defesa parcial. A sobra ficou com o City, com Gvardiol, que tocou para Haaland. O norueguês mandou para a rede, mas estava impedido. Perder a penalidade foi péssimo para os Citizens, que começaram a errar passes fáceis, perdeu ímpeto ofensivo e passou a sofrer contra-ataques do Everton, que quase virou com Doucouré.

De Bruyne, ainda muito fora da melhor forma física, entrou na reta final. Mas nem mesmo ele conseguiu algum sucesso, embora tenha ajudado o time a fazer alguma pressão nos minutos finais. Mas foi do Everton, em contra-ataque, a melhor chance, já nos acréscimos. Porém, mesmo com quatro jogadores contra dois do City, na área, não finalizou.

Entenda o Boxing Day no futebol inglês

O Boxing Day é a tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (26/12)

Manchester City 1×1 Everton

Newcastle x Aston Villa – 12h

Nottingham Forest x Tottenham – 12h

Bournemouth x Crystal Palace – 12h

Chelsea x Fulham – 12h

Southampton x West Ham – 12h

Wolverhampton x Manchester United – 14h30

Liverpool x Leicester City – 17h

Sexta-feira (27/12)

Brighton x Brentford – 16h30

Arsenal x Ipswich – 17h15

